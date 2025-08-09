„Swapping of territories“ – was Donald Trump am Freitagabend im Weißen Haus vor Journalisten beinahe beiläufig eingestreut hat, dürfte zu einer zentralen Frage werden, wenn sich der US-Präsident mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Alaska trifft. „Gebiete tauschen“ will Trump also, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen. Das würde bedeuten, dass das überfallene Land Gebiete an Russland abträte.
Krieg in der UkraineWas Trumps Idee des „Gebietstauschs“ bedeutet
Lesezeit: 5 Min.
Der US-Präsident will Putin treffen und über territoriale Verschiebungen in der Ukraine sprechen. Die Ankündigung lässt vieles offen, eine Umsetzung wäre heikel. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.
Von Kassian Stroh und Leopold Zaak
