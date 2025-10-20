Zum Hauptinhalt springen

UkraineTrumps Zickzackkurs macht die Europäer nervös

Lesezeit: 3 Min.

Donald Trump vor dem gemeinsamen Essen mit seinem Amtskollegen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenkij.
Donald Trump vor dem gemeinsamen Essen mit seinem Amtskollegen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenkij. (Foto: Alex Brandon/AP)

Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Kollegen Selenskij verlief offenbar alles andere als harmonisch. Beim EU-Gipfel sollen daher zwei wichtige Beschlüsse gefasst werden, um Kiew zu stärken.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Der Ukraine Hilfe zuzusichern, gehört für europäische Politiker nach fast vier Jahren Krieg zum normalen Repertoire. Dennoch war auffällig, wie oft und eindringlich es in den vergangenen Tagen in öffentlichen Äußerungen geschah.

Ukrainische Gefangene in Russland
:Täglich drohen Schlagstock und Elektroschocker

Russland hat Tausende ukrainische Zivilisten in Gefängnissen, Straflagern und Folterkellern verschwinden lassen. Der Ex-Bürgermeister der Stadt Cherson erzählt von überfüllten Zellen, Folter und Psychoterror.

SZ PlusVon Florian Hassel

