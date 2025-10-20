Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Kollegen Selenskij verlief offenbar alles andere als harmonisch. Beim EU-Gipfel sollen daher zwei wichtige Beschlüsse gefasst werden, um Kiew zu stärken.

Der Ukraine Hilfe zuzusichern, gehört für europäische Politiker nach fast vier Jahren Krieg zum normalen Repertoire. Dennoch war auffällig, wie oft und eindringlich es in den vergangenen Tagen in öffentlichen Äußerungen geschah.