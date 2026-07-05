US-Präsident Donald Trump hat nach Telefonaten mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij Hilfe bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs angeboten. Trump habe Putin in dem fast 90Minuten langen Telefongespräch die Bereitschaft bekräftigt, sich für ein schnelles Ende der Kämpfe einzusetzen, so Kreml-Berater Juri Uschakow am Sonntag. Trump habe dies im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Nato-Gipfel in der Türkei angeboten. Selenskij sprach auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der ihn angesichts der zuletzt besonders heftigen russischen Angriffen anrief. Sie hätten über den Bedarf der ukrainischen Flugabwehr gesprochen. „Oberste Priorität haben derzeit Raketen für die Patriot-Systeme“, schrieb Selenskij nach dem Telefonat. Die ukrainische Flugabwehr hat eine hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper, bei ballistische Raketen ist sie weitgehend machtlos. Selenskij widersprach auch Putins Behauptung, russische Truppen hätten die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka vollständig erobert. Auch russische Militärblogger reklamieren bislang nicht die gesamte Stadt für ihre Armee.