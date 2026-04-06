Bei neuen schweren russischen Drohnenangriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind mindestens drei Menschen getötet worden. 15 Bewohner, unter ihnen eine Schwangere und zwei Kinder, seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Demnach traf eine Drohne ein mehrgeschossiges Wohnhaus. Bei den Toten handele es sich um eine 30 Jahre alte Frau und ihre zweieinhalb Jahre alte Tochter sowie um eine 53 Jahre alte Frau. Kiper berichtete von Bränden und erheblichen Zerstörungen. „Getroffen wurden Wohnhäuser, kritische Infrastruktur und Verwaltungsgebäude“, und auch ein Kindergarten, sagte Kiper am Montag. „Die Strafverfolgungsbehörden dokumentieren die jüngsten Kriegsverbrechen des Aggressorstaates gegen die Zivilbevölkerung“, so Kiper. Durch die Angriffe auf die Energieinfrastruktur seien 16 000 Haushalte ohne Strom. Die ukrainische Luftverteidigung meldete 141 russische Drohnenangriffe, von denen 114 abgewehrt worden seien. Im Gebiet Tschernihiw im Norden waren nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur laut Behörden rund 340 000 Kunden ohne Strom. Energieanlagen seien auch in den Gebieten Sumy, Charkiw und Dnipropetrowsk angegriffen worden, sagte Präsident Wolodimir Selenskij. Er sagte, dass Russland in einer Woche mehr als 2800 Drohnen, fast 1350 Gleitbomben und mehr als 40 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine eingesetzt habe. Unterdessen meldete Russland Verletzte nach ukrainischen Angriffen. In der russischen Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer seien acht Menschen verletzt worden infolge ukrainischer Drohnenattacken, sagte der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew. Unter den Verletzten seien zwei Kinder. Es seien sechs Wohnhäuser beschädigt worden. Trümmer abgeschossener Drohnen seien auf dem Gelände mehrerer Betriebe gefunden worden. Getroffen worden sein soll laut Berichten in den sozialen Netzwerken das Ölterminal „Schescharis“ des Konzerns Transneft. Von dort exportiert Russland auch Öl. Die Ukraine hatte die Anlage bereits im März getroffen, wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitgeteilt hatte.