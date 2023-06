Bei russischen Luftangriffen auf zivile Ziele in der Ukraine sind nach Angaben Kiews mindestens sechs Menschen getötet und viele verletzt worden. An den Fronten im Süden und Osten kam es demnach zu schweren Gefechten mit den russischen Besatzern. Die Zahl der Todesopfer eines russischen Angriffs am Vortag auf die Großstadt Krywyj Rih stieg auf zwölf. Ex-Kremlchef Dmitrij Medwedjew drohte am Mittwoch mit der Zerstörung eines Unterseekabels zwischen Europa und den USA als Vergeltung für die Sprengungen an den Nord-Stream-Pipelines. Russland kenne da keine "moralischen Grenzen" mehr, schrieb er auf Telegram.