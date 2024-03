Bundeswehrgespräch von russischem Geheimdienst mitgeschnitten. In teils lockerem Ton tauschen sich Bundeswehr-Offiziere bei einer Schalte über das Für und Wider einer Taurus -Lieferung an die Ukraine aus. Was sie nicht wissen: Die Russen hören mit bei dem Gespräch über die umstrittenen deutschen Marschflugkörper. Das Kanzleramt ist alarmiert. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die deutsche Spionageabwehr wirkt mitunter hilflos (SZ Plus)

Russische Propaganda weiß die abgehörte Videokonferenz zu nutzen. Moskau präsentiert die abgehörte Gesprächsrunde der Öffentlichkeit als deutsche Bombardierungspläne. Aus Sicht der russischen Führung und nach Einschätzung russischer Militäranalysten ist es der angebliche Beleg dafür, wie stark westliche Nato-Staaten sich am Krieg in der Ukraine beteiligen. Zum Artikel

Tote bei russischem Drohnenangriff - ukrainische Angriffe auf die Krim: In Odessa sterben nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen. Aber auch die Ukraine greift mit Drohnen an: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hätten Luftabwehrsysteme 38 Drohnen über der besetzten Halbinsel Krim abgeschossen. Offenbar gibt es auch einen Drohnenangriff in der Millionenmetropole Sankt Petersburg. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Union will Cannabis-Legalisierung noch stoppen. Seit Monaten laufen CDU und CSU gegen die Ampel-Pläne zur Entkriminalisierung von Cannabis Sturm. In Brüssel geben sich die Spitzen der Fraktionen in Bund und Ländern noch nicht geschlagen: Deutschland verstoße mit der Freigabe gegen das Völker- und das Europarecht, heißt es in dem Entwurf einer Resolution. Zum Artikel

Festgenommene Männer sind nicht die gesuchten Ex-RAF-Terroristen. Am Sonntagmorgen rückt ein Großaufgebot der Polizei auf einem Bauwagen-Gelände in Berlin an. Angeblich sollten sich die gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg im Stadtteil Friedrichshain versteckt haben. Um die beiden handelt es sich bei den beiden Festgenommenen aber nicht. Die Fahndung geht weiter. Zum Artikel (SZ Plus)

USA drängen Israel zu Waffenruhe. Mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen setzt US-Präsident Biden ein Signal, dass er die Geduld mit der Regierung in Jerusalem verliert. Washington fordert von Israel weiterhin eine rasche Feuerpause, und das möglichst vor dem baldigen Beginn des Fastenmonats Ramadan. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel: Massengedränge war Ursache für Todesfälle an Hilfskonvoi

Leverkusen vergrößert Vorsprung auf FC Bayern Die Münchner hatten mit ihrem Unentschieden gegen Freiburg am Freitag die nächste Steilvorlage gegeben - und Bayer Leverkusen nutzte auch diese. Nach dem 2:0 im Derby in Köln ist der erste Meister-Titel für Leverkusen greifbar nahe. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war