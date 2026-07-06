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Russlands AngriffskriegIn der Ukraine werden massenhaft Tankstellen zerstört

Lesezeit: 4 Min.

Eine Tankstelle in der Region Dnipropetrowsk,  getroffen von einer russischen Drohne.
Eine Tankstelle in der Region Dnipropetrowsk,  getroffen von einer russischen Drohne. Stringer/REUTERS

Mit neuartigen Drohnen attackiert Russland die ukrainische Benzinversorgung in mehreren Regionen. Doch noch gibt es keine Schlangen, die Ukrainer wissen sich zu helfen.

Von Florian Hassel, Charkiw, Saporischschija

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Ein Angriff mit einer Kamikazedrohne in der Region Krywih Rih.  Mehrere Attacken in Saporischschija. Ein Angriff in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Und ebenfalls am 3. Juli ein Angriff in der umkämpften Region Sumy. Hunderte ukrainische Tankstellen werden in diesen Tagen und Wochen durch russische Kamikazedrohnen in Brand geschossen und zerstört.

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