Was Künstler Friedrich Liechtenstein davon hält, dass die Ukraine seinen Song "Supergeil" nutzt , um Deutschland um mehr Panzer zu bitten.

Von Jakob Biazza

Es soll eine Zeit gegeben haben, wohl ein paar Jahrzehnte her, in der die Besorgten unter den Bürgern nicht ausschließlich die Politik hinter dem nahen Untergang der Welt vermuteten, sondern noch etwas mehr die Werbung. Kein ganz abwegiger Gedanke. Werbung ist schließlich Krieg. Schreibt zumindest Frédéric Beigbeder, der französische Autor, der immens reich damit geworden ist, erst selbst Werbung zu machen - und der Welt dann in einem Buch zu erklären, wie schrecklich die ist. Der wird es wissen.