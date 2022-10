Nach einem Drohnenangriff in der Hauptstadt Kiew Anfang der Woche arbeiten Feuerwehrleute in den Trümmern.

Von Sebastian Gierke

An der Front im Süden und Osten kann die Ukraine Erfolge verzeichnen, doch russische Angriffe auf zivile Energieanlagen mit Raketen und Drohnen im ganzen Land zeigen kurz vor Beginn des Winters ihre verheerende Wirkung. Konnte die Ukraine bis vor wenigen Tagen noch Strom exportieren, befahl die ukrainische Regierung jetzt zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch Ende Februar landesweite Stromabschaltungen.

Seit knapp zwei Wochen greift Moskau verstärkt Trafo- und Verteilerstationen, Umspann- und Wasserwerke und andere Teile der ukrainischen kritischen Infrastruktur an. In den betroffenen Landesteilen fällt der Strom immer wieder kurzzeitig aus, am Mittwoch beispielsweise in der Hauptstadt Kiew.

Präsident Wolodimir Selenskij rief die Bürger deshalb zur Mithilfe auf. "Wir werden alles tun, um die normale Energieversorgung unseres Landes wiederherzustellen", sagte er in seiner Videoansprache. "Aber es braucht Zeit und unsere gemeinsamen Anstrengungen." Und: "Bitte schließen Sie keine unnötigen Elektrogeräte an."

Für Donnerstag kündigte der ukrainische Versorger Ukrenergo Engpässe an, die bis 22 Uhr Ortszeit andauern könnten. Außerdem werde zeitlich gestaffelt in jedem betroffenen Gebiet der Strom bis zu vier Stunden lang abgeschaltet. Die ukrainische Regierung will erreichen, dass in den kommenden Tagen und Wochen landesweit 20 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Die Bevölkerung sei diesem Aufruf zum Stromsparen auch schon gefolgt, erklärte Energieminister Herman Haluschtschenko. Es werde ein freiwilliger Rückgang des Verbrauchs verzeichnet. "Aber wenn das nicht ausreicht, sind wir weiter gezwungen, Zwangsabschaltungen vorzunehmen."

Plünderungen während des Rückzugs

Laut der Regierung in Kiew sind mittlerweile etwa 40 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt, 300 Luftangriffe auf Energieanlagen seien seit dem 10. Oktober von russischen Streitkräften ausgeführt worden. Und die Attacken gehen weiter. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums berichtete, ukrainische Energieanlagen seien auch am Donnerstag mit Hochpräzisionswaffen aus der Luft angegriffen worden. Die Gebiete Charkiw, Donezk und Cherson waren betroffen.

Es wird befürchtet, dass sich die Stromprobleme im Lauf des Winters massiv verschärfen und es zu einer neuen Fluchtbewegung kommt, wenn Menschen bei großer Kälte tagelang ohne Strom auskommen müssen.

Die Kritik am russischen Vorgehen ist massiv. Bundeskanzler Olaf Scholz warf Moskau eine "Taktik der verbrannten Erde" vor. Auch das Internationale Rote Kreuz (ICRC) verurteilte die russischen Angriffe. Der Winter werde für die Zivilbevölkerung "eine unglaubliche Herausforderung werden", sagte ICRC-Sprecher Achille Després in Kiew. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil die Temperaturen bald sehr stark fallen." Besonders groß ist beim ICRC die Sorge um die Zivilisten in den Frontgebieten. Diese liefen Gefahr, weder Zugang zu funktionierenden Heizungsanlagen noch zu Wasser zu bekommen, so Després.

Das Wrack einer Drohne, bei der es sich nach Angaben des ukrainischen Militärs um eine aus Iran stammende "Shahed" handelt, die Aufnahme ist demnach bei Kupjansk im Osten der Ukaine entstanden. (Foto: Leitung der strategischen Militärkommunikation der Ukraine/AP)

Die russischen Angriffe auf die Infrastruktur sind auch eine Reaktion auf die schwierige militärische Lage, in der sich Moskaus Armee befindet. Sowohl im Süden, in der Oblast Cherson, als auch im Nordosten an der Grenze der Oblaste Charkiw und Luhansk muss sie zurückweichen. Aus beiden Regionen gibt es bestätigte Berichte über Plünderungen durch russische Soldaten, die bei ihrem Rückzug mitnehmen, was sie tragen können.