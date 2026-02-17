Ende Januar hatte Ukraines Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow eine Idee, die Russlands Streitkräfte eine wichtige Ressource gekostet hat. An der Front nutzen nicht nur ukrainische, sondern auch russische Soldaten das Starlink-Satelliten-System des US-Milliardärs Elon Musk. Das System stellt den kämpfenden Einheiten eine Verbindung zum Internet zur Verfügung. Und es ermöglicht ihnen, Befehle an entfernte Einheiten zu übertragen. Mittels Starlink können sogar russische Kamikazedrohnen tief in ukrainisches Gebiet gesteuert werden.