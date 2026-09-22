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Krieg in der UkraineOperation Kameradenrettung

Lesezeit: 5 Min.

Zwei Kommandeure an der Front, die die Codenamen „Santa“ und „18.“ tragen.
Zwei Kommandeure an der Front, die die Codenamen „Santa“ und „18.“ tragen.
Foto: Florian Hassel

Eine Sondereinheit der ukrainischen Armee ist auf Einsätze hinter den Frontlinien spezialisiert. Ihr Auftrag: russische Soldaten zu erschießen – und verletzte Kameraden zu Fuß aus feindlichem Gebiet zu bergen.

Von Florian Hassel, Region Donezk

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Es sind im Moment ideale Bedingungen, unter denen der Ausbilder mit dem Codenamen „95.“ mit seinen Jungs trainiert: wie man einen Hinterhalt legt, wie man russische Soldaten angreift, die hinter die ukrainischen Linien vorgedrungen sind. Schon in wenigen Wochen werden die Herbstregen das Kämpfen in der Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Schlammschlacht machen.

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