DeserteureDer Ukraine laufen die Soldaten weg

Manche setzen sich schon in der Ausbildung ab: Rekruten bei Übungen in der Region Donezk. (Foto: Oleg Petrasiuk/AP)

Um Russland standzuhalten, braucht das Land dringend Soldaten. Doch Millionen entziehen sich der Wehrpflicht, Hunderttausende fliehen von der Front. Der neue Stabschef verspricht „wirksame Lösungen“ – aber welche?

Von Florian Hassel, Belgrad

Im Dezember 2025 entfernte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine auf ihrer Website den öffentlichen Zugang zu Tabelle 1.2 aus einem Rechenschaftsbericht. Die Tabelle hatte darüber Auskunft gegeben, wie viele wehrpflichtige Ukrainer oder Soldaten sich dem Wehrdienst entzogen, ungenehmigten Urlaub von der Front genommen haben oder direkt desertiert sind: Es waren jeden Monat Zehntausende.

