Im Dezember 2025 entfernte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine auf ihrer Website den öffentlichen Zugang zu Tabelle 1.2 aus einem Rechenschaftsbericht. Die Tabelle hatte darüber Auskunft gegeben, wie viele wehrpflichtige Ukrainer oder Soldaten sich dem Wehrdienst entzogen, ungenehmigten Urlaub von der Front genommen haben oder direkt desertiert sind: Es waren jeden Monat Zehntausende.