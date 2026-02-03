Im Dezember 2025 entfernte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine auf ihrer Website den öffentlichen Zugang zu Tabelle 1.2 aus einem Rechenschaftsbericht. Die Tabelle hatte darüber Auskunft gegeben, wie viele wehrpflichtige Ukrainer oder Soldaten sich dem Wehrdienst entzogen, ungenehmigten Urlaub von der Front genommen haben oder direkt desertiert sind: Es waren jeden Monat Zehntausende.
DeserteureDer Ukraine laufen die Soldaten weg
Lesezeit: 6 Min.
Um Russland standzuhalten, braucht das Land dringend Soldaten. Doch Millionen entziehen sich der Wehrpflicht, Hunderttausende fliehen von der Front. Der neue Stabschef verspricht „wirksame Lösungen“ – aber welche?
Von Florian Hassel, Belgrad
Exklusiv
Drohnenindustrie:Zum Waffentesten an die Front
Um die Drohnen deutscher Rüstungs-Start-ups wie Helsing und Stark Defence ist ein gigantischer Hype entstanden. Ob sie Erfolg haben oder nicht, entscheidet sich jedoch nicht auf dem Übungsplatz, sondern in der Ukraine.
Lesen Sie mehr zum Thema