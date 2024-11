Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnenangriffen überzogen – 145 in einer Nacht. Das sei ein Rekord in dem seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieg, teilte die Flugabwehr in Kiew mit. 62 unbemannte Flugkörper seien zerstört worden, 67 vom Radar verschwunden. Weitere Drohnen seien etwa in die benachbarte Republik Moldau und nach Belarus geflogen. Besonders betroffen war das Gebiet Odessa am Schwarzen Meer. Als Teil ihres Verteidigungskampfes beschießt die Ukraine auch russisches Gebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Abwehr von 70 ukrainischen Drohnen, davon in den Morgenstunden allein 34 im Moskauer Gebiet.