In der Ukraine eingesetzte Raketenwerfer müssen zur Reparatur 2000 Kilometer Umweg machen, weil ein deutscher Reparatur-Hub in der Slowakei an der Bürokratie scheitert. Nun naht eine Lösung.

Von Georg Ismar und Georg Mascolo, Berlin

Manchmal hängt die Frage des Kriegsverlaufs an den ganz großen Fragen, etwa wann die versprochenen Kampfpanzer an die ukrainische Front rollen. Manchmal hängt die Frage aber auch an kleinen, erschreckend kleinen Fragen. An der Auslegung europäischer Zollvorschriften etwa.