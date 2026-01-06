Die internationale Ukraine -Diplomatie endete 2025 mit einem Treffen in Berlin. Und sie begann 2026 mit einem Treffen in Paris. Dazwischen, so heißt es in Diplomatenkreisen, sei „jede Menge“ passiert – so viel, dass europäischen Regierungsvertretern fast schon so etwas wie vorsichtiger Optimismus anzumerken ist, den seit vier Jahren andauernden Krieg in den kommenden Monaten endlich beenden zu können.

Dazu allerdings, so warnen Diplomaten, müssten vor allem die Europäer schwierige Entscheidungen treffen. Denn jede Friedenslösung hänge davon ab, dass die Ukraine verlässliche Sicherheitsgarantien bekomme, die ihr im Fall eines weiteren russischen Angriffs Beistand versprächen – notfalls auch militärischen. Am Ende gehe es also darum, ob europäische Regierungen tatsächlich rechtlich bindend zusagen wollten oder könnten, dass sie bereit seien, in einen „heißen Konflikt in der Ukraine einzugreifen“, heißt es in Brüssel. Der russische Präsident Wladimir Putin werde bestimmt jedwede Vereinbarung auf ihre Stärke hin testen, sagt ein Diplomat. Deswegen müssten die Sicherheitsgarantien glaubwürdig sein.

Vor allem die deutsche Bundesregierung dürfte diese Anforderung vor erhebliche innenpolitische und innerkoalitionäre Probleme stellen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bisher wenig Bereitschaft erkennen lassen, die Bundeswehr für irgendeine Art Einsatz in der Ukraine bereitzustellen. Die gesellschaftliche Ablehnung wäre wohl groß, und ob die schwarz-rote Koalition angesichts des Widerstands des linken SPD-Flügels für ein Ukraine-Mandat im Bundestag eine eigene Mehrheit hätte, ist alles andere als sicher.

Die Ukraine drängt mit einigen EU-Ländern zur Eile

Die ukrainische Regierung und einige europäische Länder, darunter Frankreich, dessen Präsident Emmanuel Macron zu dem Treffen am Dienstag in Paris eingeladen hatte, drängen aber zur Eile – und zu einem Signal der Entschlossenheit der Europäer. Nach ihrer Lesart sind die Voraussetzungen dafür, den Krieg beenden zu können, derzeit halbwegs günstig: Russland verliert jede Woche Tausende Soldaten und leidet wirtschaftlich. Nach Angaben der US-Unterhändler, die mit Putin in Kontakt stehen, ist Moskau daher trotz anderslautender öffentlicher Äußerungen zu einem Abkommen bereit. Auch die Ukraine kann den Status quo nicht ewig durchhalten. Zudem hat die US-Regierung nach langem Hin und Her zugesagt, sich relativ substanziell an der Überwachung und Sicherung eines Friedensabkommens zu beteiligen. Das fordern die Europäer seit Langem.

Dem derzeit vorliegenden Plan nach, den Amerikaner, Europäer und Ukrainer ausgearbeitet haben, sollen die USA in erster Linie dafür verantwortlich sein, die Waffenstillstandslinie zu beobachten, die Einhaltung des Friedensabkommens zu verifizieren und eventuelle Verstöße festzustellen. Washington werde dazu wohl überwiegend unbemannte Systeme entlang der mehr als 1000 Kilometer langen Frontlinie nutzen, Sensoren und Drohnen etwa, sagen Diplomaten.

US-Kongress soll über Beistandsverpflichtung abstimmen

Damit der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij seine Bevölkerung in einem Referendum über ein Friedensabkommen abstimmen lassen könne, das womöglich höchst schmerzhafte territoriale Zugeständnisse an den Aggressor Russland beinhalte, seien jedoch „robuste“ Sicherheitsgarantien des Westens nötig, heißt es in Brüssel. Diese sollen an die Beistandsklausel im Nato-Vertrag angelehnt sein, den Artikel 5: Alle für einen, einer für alle.

Zwar soll die erste „Verteidigungslinie“ der Ukraine weiterhin die eigene Armee bleiben, die bis zu 800 000 Soldaten umfassen soll. Doch auch eine europäische geführte „Sicherungstruppe“ soll im Land stationiert werden, die wiederum Rückendeckung durch die Amerikaner erhält.

Nachdem die US-Regierung zugestimmt hat, den Kongress in Washington über eine derartige Beistandsverpflichtung abstimmen zu lassen – und ihr damit mehr politisches Gewicht zu geben, als die bloße Zusage des wankelmütigen Präsidenten Donald Trump es hätte –, sind nun die Europäer am Zug. Das war der Zweck des Treffens in Paris am Dienstag: die europäische Seite der Sicherheitsgarantien möglichst konkret festzuzurren. Das sei als Signal an die Ukraine wichtig, sagen Diplomaten, aber auch als Botschaft an die Amerikaner, die sehen wollten, dass Europa liefere.

Nimmt man ähnliche Treffen in der Vergangenheit zum Maßstab, wird Merz – zur Enttäuschung forscherer europäischer Regierungen wie der französischen oder britischen – genau solche festen Zusagen allerdings vermeiden. Berlin hat signalisiert, einen Ukraine-Einsatz finanziell zu unterstützen oder sich an der „Ertüchtigung“ der ukrainischen Armee zu beteiligen, sprich: bei der Ausstattung und der Ausbildung. Weitergehende Verpflichtungen wollte Merz nicht eingehen, zumindest bisher nicht. Die Debatte über einen militärischen Beitrag zum Schutz der Ukraine werde aber auch Deutschland führen müssen, heißt es in Brüssel.