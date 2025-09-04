Beim Pariser Gespräch über europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine fordert Bundeskanzler Merz mehr Druck auf Russland. Ein Bekenntnis zur Entsendung deutscher Bodentruppen bleibt aus. Diplomaten beklagen eine „komplette Kehrtwende“ Berlins.

Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Mission erfüllt – das sollte am Donnerstag die Botschaft aus Paris sein. Die Mission bestand vor allem darin, europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach einer Waffenstillstands- oder Friedensvereinbarung mit Russland zu vereinbaren. Um letzte Hand an das Paket zu legen, zu dem unter anderem eine multinationale Schutztruppe gehören soll, hatte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die „Koalition der Willigen“ um sich versammelt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war zu dem Treffen nach Paris gekommen, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der britische Premierminister Keir Starmer schalteten sich per Video zu.