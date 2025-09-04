Mission erfüllt – das sollte am Donnerstag die Botschaft aus Paris sein. Die Mission bestand vor allem darin, europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach einer Waffenstillstands- oder Friedensvereinbarung mit Russland zu vereinbaren. Um letzte Hand an das Paket zu legen, zu dem unter anderem eine multinationale Schutztruppe gehören soll, hatte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die „Koalition der Willigen“ um sich versammelt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war zu dem Treffen nach Paris gekommen, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der britische Premierminister Keir Starmer schalteten sich per Video zu.
- Deutschland zögert bei der Entsendung von Bodentruppen für eine europäische Ukraine-Schutztruppe, obwohl zuvor eine Beteiligung zu einem Drittel vereinbart war.
- Bundeskanzler Merz fordert beim Pariser Treffen mehr Druck auf Russland und dessen wirtschaftliche Partner China und Indien statt Fokus auf Sicherheitsgarantien.
- Diplomaten kritisieren Deutschlands Zurückrudern als "komplette Kehrtwende" und befürchten, dass auch die USA ihr Engagement reduzieren könnten.
Beim Pariser Gespräch über europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine fordert Bundeskanzler Merz mehr Druck auf Russland. Ein Bekenntnis zur Entsendung deutscher Bodentruppen bleibt aus. Diplomaten beklagen eine „komplette Kehrtwende“ Berlins.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel
