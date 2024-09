Ukraine:Durchhalten zählt

Wolodimir Selenskij rechnet offenkundig nicht damit, dass Verhandlungen mit Moskau zum jetzigen Zeitpunkt etwas bewegen würden. Deswegen will er weiter kämpfen. Dafür aber, so gibt er zu verstehen, braucht er mehr Unterstützung – und zwar nicht allein an Waffen.

Von Paul-Anton Krüger, New York

Die Sitzordnung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist so, dass sich die Kontrahenten direkt ins Gesicht schauen: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bekommt von Sloweniens Premier Robert Golob den Platz rechts am Rand des Tisches zugewiesen, der einem Kreis mit einer Öffnung bildet. Legt man eine Linie mitten durch den Kreis, sitzt dort gegenüber Wassilij Alexejewitsch Nebensja, Ständiger Vertreter der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen in New York. Slowenien, das für einen Monat den rotierenden Vorsitz in dem 15-köpfigen Gremium führt, hat zur 9731. Sitzung geladen, Thema: „Wahrung des Friedens und der Sicherheit in der Ukraine“.