– In der von Russland angegriffenen Ukraine hat Mychajlo Fedorow als vierter Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn sein Amt angetreten. Für die Ernennung des ehemaligen Digitalisierungsministers stimmten 277 Abgeordnete. Die Kandidatur war gemäß der Verfassung von Präsident Wolodimir Selenskij eingereicht worden. Am Vortag hatten sich nicht genügend Abgeordnete gefunden, um eine Abstimmung über seine Kandidatur anzusetzen. In einer weiteren Abstimmung wurde Ex-Regierungschef Denys Schmyhal zum Energieminister und ersten Vizeregierungschef ernannt. Tags zuvor war er nach knapp sechs Monaten als Verteidigungsminister entlassen worden. Fedorow hatte seit 2019 mit dem von ihm geleiteten Ministerium die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben und war für den Ausbau der Drohnenproduktion im Land verantwortlich.