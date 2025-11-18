Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will bei seinem Besuch in der Türkei am Mittwoch den Gesprächsprozess zum russischen Angriffskrieg gegen sein Land voranbringen. „Wir bereiten uns darauf vor, die Verhandlungen wiederzubeleben, und haben Lösungen erarbeitet, die wir unseren Partnern vorschlagen werden“, schrieb Selenskij auf X. „Alles zu tun, um das Ende des Krieges näherzubringen, ist die oberste Priorität der Ukraine.“ Der Staatschef sagte nicht, ob er damit direkte ukrainisch-russische Gespräche meint. Als Detail nannte er: „Wir arbeiten auch daran, den Austausch von Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen und unsere Kriegsgefangenen nach Hause zu holen.“ Von einer Einigung, jeweils 1200 Gefangene auszutauschen, hatte vorher schon der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow gesprochen.