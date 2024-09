Von Peter Burghardt, Washington

Und wieder fuhr Wolodimir Selenskij bei Joe Biden am Weißen Haus vor, zum fünften Mal seit der russischen Invasion im Februar 2022. Insgesamt haben sich die beiden Präsidenten in diesen gut zweieinhalb Jahren des Krieges in der Ukraine elf Mal getroffen - gerade erst waren sie sich beim UN-Gipfel in New York begegnet, und bald steht der von Biden angeregte Ukraine-Gipfel in Deutschland an. Nun kamen sie an einem feuchtwarmen Donnerstag erneut im Oval Office zusammen, hier vielleicht zum letzten Mal.