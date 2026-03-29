Nach einem Abkommen mit Saudi-Arabien hat die Ukraine auch eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar im Bereich Verteidigung vereinbart. Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen ⁠und unbemannten Flugsystemen, teilte Katars Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgestellt, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist ‌war. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich ‌Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.