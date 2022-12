Selenskij an diesem Mittwoch in Washington erwartet

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird an diesem Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington zu einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Joe Biden erwartet. Das teilten das Weiße Haus und Selenskij selbst mit. Nach eigenen Angaben ist er bereits unterwegs. In den USA wolle er über die Verteidigungsmöglichkeiten seines Landes sprechen. Biden will den Angaben zufolge im Zuge des Treffens auch bekanntgeben, dass die USA der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern werden.

Soweit öffentlich bekannt ist, hat Selenskij sein Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar nicht verlassen. In den USA will er nach dem Treffen mit Biden am Abend amerikanischer Zeit eine Rede vor dem US-Kongress halten und anschließend wieder nach Hause fliegen.

Für Auftritte auf der politischen Weltbühne - etwa beim G-7-Gipfel im bayerischen Elmau - ließ sich Selenskij stets digital aus der Ukraine zuschalten. Ins Kampfgebiet reiste der ukrainische Präsident bereits mehrmals - im Gegensatz zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bislang kein einziges Mal an der Front gewesen ist.

Die USA haben die Ukraine seit Beginn des Krieges mit milliardenschweren Militärhilfen unterstützt. Biden werde an diesem Mittwoch ein weiteres Paket in Höhe von fast zwei Milliarden US-Dollar ankündigen, teilte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung mit. Dieses werde auch das Patriot-Flugabwehrsystem enthalten. Es dürfte die Karten in der Ukraine Experten zufolge neu mischen. Das System kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Damit würde es für Russland schwerer werden, die zivile Infrastruktur mit Raketen und Drohnen zu treffen.

Der US-Regierungsvertreter sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden in einem Drittland ausgebildet. Er machte dazu keine weiteren Angaben. Naheliegend und wahrscheinlich ist, dass Ukrainer - wie auch bei anderen Waffensystemen schon praktiziert - in Deutschland ausgebildet werden, beispielsweise auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern.

Moskau hatte Washington zuletzt vor einer Patriot-Lieferung gewarnt. Wie andere schwere Waffen auch würden diese für die russischen Streitkräfte zu "rechtmäßigen vorrangigen Zielen", sagte in der vergangenen Woche die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa.

Die USA liefern der Ukraine bereits Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und das Flugabwehrsystem Nasams. Am Dienstag hatten sich Republikaner und Demokraten im US-Kongress außerdem auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, der auch 44,9 Milliarden US-Dollar (42,3 Milliarden Euro) Hilfen für die Ukraine vorsieht. Über den Entwurf müssen allerdings noch der Senat und das Repräsentantenhaus abstimmen.