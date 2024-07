Nach seiner Rückkehr aus den USA hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij den Soldaten und Rüstungsbetrieben weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Auf dem Nato-Gipfel in Washington seien konkrete Vereinbarungen getroffen worden, um die Verteidigungskraft der Ukraine zu stärken; es gehe um Waffen für die Soldaten und Unterstützung für die Rüstungsbetriebe der Ukraine, sagte er. Es werde auch mehr Patriots und Dutzende andere Flugabwehrsysteme geben. Details nannte Selenskij nicht. Allein in der vergangenen Woche habe Russland auf die Ukraine mehr als 700 Gleitbomben, 170 Kampfdrohnen verschiedener Typen und fast 80 Raketen abgefeuert, teilte der ukrainische Staatschef im Portal X mit. Die Ukraine sei allen dankbar, die helfen, durch Lieferung von Verteidigungssystemen das Land vor dem russischen Terror zu schützen. Erneut bat Selenskij mit einem Video, das Zerstörungen von Infrastruktur und auch Leichen auf der Straße zeigte, um noch mehr Flugabwehrsysteme. „Zusammen werden wir das Böse überwinden.“ Der Präsident kündigte in seiner Videobotschaft zudem weitere bilaterale Sicherheitsabkommen an, mit Tschechien, Slowenien und Irland, wo er auf der Rückreise einen Zwischenstopp eingelegt hatte.