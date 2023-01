Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich in seiner Videobotschaft vom 31. Dezember direkt an das russische Volk gewandt. "Einem terroristischen Staat wird nicht vergeben", sagte er. "Und denen, die solche Angriffe befehlen, und denen, die sie ausführen, wird nicht verziehen." Auf Russisch erklärte er, Russland führe nicht Krieg mit der Nato. "Er (der Krieg) ist für eine Person, die bis an ihr Lebensende an der Macht bleibt", sagte er unter Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser wolle zeigen, dass er das Militär hinter sich habe. "Aber er versteckt sich nur", sagte Selenskij. "Er versteckt sich hinter dem Militär, hinter Raketen, hinter den Mauern seiner Residenzen und Paläste, er versteckt sich hinter euch und verbrennt euer Land und eure Zukunft." Niemand werde Russland jemals den Terror verzeihen. "Niemand auf der Welt wird euch das verzeihen. Die Ukraine wird euch niemals vergeben," so Selenskij.