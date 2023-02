Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Da steht er also, der ukrainische Präsident in seinen olivgrünen Kriegsklamotten, unter dem überdimensionierten Kronleuchter im Élysée-Palast. Es ist eine von mehreren Überraschungen an diesem Tag. Erst am Mittwochvormittag war Selenskij unerwartet nach London gereist, am Nachmittag hatte dann das französische Präsidialamt angekündigt, dass Selenskij am Abend von Emmanuel Macron empfangen wird - zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. An diesem Donnerstag reist der ukrainische Präsident weiter zum EU-Gipfel nach Brüssel.