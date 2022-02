Von Frank Nienhuysen

Friedensverhandlungen oder Häuserkampf, Kapitulation oder Bürgerkrieg, hohe Verluste oder große Geländegewinne - an Tag zwei des russischen Überfalls auf die Ukraine setzt die typische Verwirrung ein, die von Experten als "fog of war", der Nebel des Krieges bezeichnet wird. Will die russische Führung etwa schon nach 24 Stunden das Gespräch suchen, wie es am Freitagmittag heißt - wo sie doch alle Gesprächsangebote vom amerikanischen bis zum ukrainische Präsidenten ungenutzt gelassen hat?