Der ukrainische Präsident Selenskij will am Donnerstag in Istanbul mit dem russischen Machthaber sprechen. Aber kommt der Kremlchef überhaupt? Die Europäer verlangen einen längeren Waffenstillstand und drohen Moskau mit Sanktionen, womöglich auch ohne die USA.

Von Florian Hassel, Belgrad

Trotz des weitergehenden Angriffskrieges durch Russland ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bereit, auch ohne vorausgehenden Waffenstillstand am Donnerstag in Istanbul Russlands Machthaber Wladimir Putin zu treffen. „Ich werde auf Putin in der Türkei am Donnerstag warten. Persönlich. Ich hoffe, dieses Mal suchen die Russen keine Ausflüchte“, erklärte Selenskij, der offenbar einem Drängen des US-Präsidenten Donald Trump nachgab.