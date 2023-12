Ukraine:Selenskij gegen Klitschko und Saluschnyj

Live Liveblog zum Krieg in der Ukraine : Ukraine bekommt immer weniger internationale Hilfe

Zahlen des Kieler Weltwirtschaftsinstituts zeigen, dass die Finanz- und Militärhilfe in den vergangenen Monaten auf das Niveau von vor dem Krieg abgerutscht ist. Hinzu kommt, dass in den USA die Republikaner weitere Gelder blockieren und in der EU Ungarn.