Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat angesichts schwerer russischer Angriffe auf sein Land und des Kriegs im Nahen Osten zur stärkeren Einhaltung der Sanktionen gegen Moskau gemahnt. Allein vergangene Woche habe Russland 1770 Kampfdrohnen, 86 Marschflugkörper und Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er auf Telegram. „Jede dieser Raketen beinhaltet mindestens 60 ausländische Bauteile, die Russland unter Umgehung der Sanktionen erhält.“ Selenskij erinnerte daran, dass Iran die Angriffe der USA und Israels mit Drohnenattacken gegen Länder in der Region beantwortet. Da die Welt nicht genug Ressourcen habe, um eine Flugabwehr für Europa und den Nahen Osten aufzustellen, sei es umso wichtiger, den Russen die Möglichkeit zu nehmen, Raketen in ihren Fabriken herzustellen. Seine Regierung habe Spezialisten für die Abwehr iranischer Kamikaze-Drohnen in den Nahen Osten entsandt. Für ihre Hilfe wolle die Ukraine Geld und Technologie. Es könnten längerfristige Abkommen mit den Golfstaaten ausgehandelt werden. Was die Ukraine als Gegenleistung für die Hilfe erhalten werde, ⁠müsse jedoch noch besprochen werden. „Es geht nicht darum, sich an Einsätzen zu beteiligen. Wir befinden uns nicht im Krieg mit dem Iran“, sagte Selenskij. Die Golfstaaten hätten viele Flugabwehrraketen zur Abwehr der iranischen Schahed-Drohnen eingesetzt. Mit diesen hat die Ukraine Erfahrungen, Russland setzt diese Drohnen seit langem in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Selenskyj äußerte zudem die Sorge, ein langer Konflikt im Nahen Osten könnte sich auf die Bestände der ukrainischen Flugabwehr auswirken. „Wir möchten auf keinen Fall, dass die Vereinigten Staaten sich wegen des Nahen Ostens vom Thema Ukraine abwenden“, sagte er.