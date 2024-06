Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Russlands Offensive auf die östliche Grenzregion Charkiw zumindest vorerst für gescheitert erklärt. „Der russischen Armee ist es nicht gelungen, ihre Charkiw-Operation durchzuführen“, sagte er in einer Videoansprache am Samstag. „Wir halten sie derzeit zurück, so gut wir können, und zerstören russische Einheiten, die in unser Land eindringen und das Charkiwer Gebiet terrorisieren.“ Zugleich betonte er, die Verteidigung der Region müsse verstärkt werden. Laut Militärgeheimdienst GUR haben ukrainische Truppen erstmals auf einem Stützpunkt in Russland einen Su-57-Kampfjet neuester Generation getroffen. Dies bestätigten Satellitenbilder, erklärte der GUR. Der auf Luftfahrt spezialisierte russische Militärblogger „Fighterbomber“ schreibt, die Angaben seien korrekt, der Jet sei von einer Drohne getroffen worden. Derzeit werde geprüft, ob die Maschine noch repariert werden könne. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.