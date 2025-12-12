Nach russischen Eroberungsmeldungen hat sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij demonstrativ am Rande der Stadt Kupjansk im Osten des Landes gezeigt. „Viel haben die Russen von (der Eroberung der Stadt) Kupjansk gesprochen, wir sehen, wie es ist“, sagte der Staatschef in einem Video. Er dankte den Soldaten für ihren Einsatz. Der Kreml hatte erklärt, dass die Stadt im Gebiet Charkiw erobert sei, was von Kiew zurückgewiesen wurde. Kupjansk stand bereits nach dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 für knapp sieben Monate unter russischer Kontrolle. Die Stadt mit vor dem Krieg rund 27 000 Einwohnern ist weitgehend zerstört.