Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Geheimdienstchef Kyrylo Budanow die Leitung des Präsidialamts übertragen. Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak, der nach Hausdurchsuchungen der Korruptionsbehörden Ende November zurückgetreten war. Selenskij berichtete in den sozialen Medien über eine Sitzung mit Budanow, in der er ihm den Posten angeboten habe. Budanow leitete bisher den Militärgeheimdienst HUR. Selenskij teilte mit, die Ukraine müsse sich stärker auf Sicherheitsfragen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und den diplomatischen Weg der Verhandlungen konzentrieren. Das Präsidialamt werde sich diesen Aufgaben vorrangig widmen.