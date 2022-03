Von Frank Nienhuysen

Es ist jetzt nicht die Zeit für feine Anzüge. Michailo Podoljak trägt einen olivgrünen Parka und filmt sich bei einem kleinen Stadtspaziergang. Der Berater von Präsident Wolodimir Selenskij geht vorbei an Hausfassaden der Gründerzeit, an schmiedeeisernen Balkonbrüstungen und geschlossenen Geschäften. Passanten sind nicht zu sehen, dafür zwei andere Männer in Olivgrün, die mit ihm unterwegs sind, mit Pappbechern und dampfendem Kaffee in der Hand, Trophäen des kleinen Alltagsglücks. Einer von ihnen ist David Arachmija, Fraktionschef der Regierungspartei Diener des Volkes, der andere ist Kirill Timoschenko, Vizechef des Präsidentenamtes. Sie waren tatsächlich losgezogen, um Kaffee zu besorgen. Um einen Sekunden-Eindruck von Normalität zu erzeugen, um in der Bevölkerung Zuversicht zu verbreiten vor dem nächsten Sirenengeheul. Podoljak spaziert also, lächelt und sagt: "Kiew ist immer schön. Sogar in Kriegszeiten."