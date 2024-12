Zwischen Kiew und Bratislava nehmen die Spannungen nach einem Besuch des slowakischen Premierministers Robert Fico im Kreml zu. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unterstellte Fico eine Abhängigkeit von Moskau. Auch aus Tschechien und Litauen kam heftige Kritik an Fico. Selenskij schrieb auf der Plattform X: „Warum ist dieser Staatschef so abhängig von Moskau? Was wird ihm bezahlt und womit zahlt er?“ Fico selbst hatte seine Russlandvisite als Antwort auf Selenskijs Weigerung bezeichnet, russisches Gas in die Slowakei durchzuleiten. Die Slowakei bezieht trotz Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine über Pipelines russisches Gas. Die Ukraine hatte erklärt, den zum Jahresende auslaufenden Transitvertrag zur Durchleitung nicht mehr zu verlängern.