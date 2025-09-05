Das hörte sich doch ganz beeindruckend an: 26 Länder, so verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag stolz, hätten zugesagt, sich mit Soldaten an einer Schutztruppe für die Ukraine zu beteiligen, wenn die Kämpfe dort beendet sind. Zuvor hatte die sogenannte Koalition der Willigen in Paris getagt, ein loser Zusammenschluss von etwa drei Dutzend vornehmlich europäischer Staaten, die die Ukraine unterstützen. „Nous sommes prêts“, versicherte Macron danach: Europa ist bereit.
SicherheitsgarantienFranzösischer Ehrgeiz und deutsche Ängste
- Frankreichs Präsident Macron verkündet, dass 26 Länder bereit seien, Soldaten für eine Ukraine-Schutztruppe zu entsenden, um Trump zu überzeugen.
- Doch Bundeskanzler Friedrich Merz stellt die Entsendung deutscher Soldaten infrage und will erst US-Zusagen abwarten.
- In Brüssel sieht man in dieser abwartenden Haltung einen erheblichen Widerspruch zu jener, die der Kanzler noch vor gut zwei Wochen vertreten hatte.
Emmanuel Macron meldet stolz nach Washington: Die Europäer sind bereit, eine Schutztruppe in die Ukraine zu entsenden. Friedrich Merz hingegen sträubt sich – auch mit Blick auf die Innenpolitik.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel
