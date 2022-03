Und was macht Putin jetzt?

Krieg in der Ukraine

Russlands Präsident hat sich offenkundig verrannt. Wo wird er nach einem Ausweg suchen? Selten war das Ende eines Konflikts so schwer vorherzusagen. Eine Spurensuche.

Von Stefan Kornelius, Frank Nienhuysen und Hubert Wetzel

Wie also endet dieser Krieg? In den Denkstuben der westlichen Staatskanzleien und Präsidialämter und in den Strategiezirkeln zerbrechen sich die Analysten den Kopf, welcher Hebel umgelegt werden könnte, damit dieser Waffengang ein Ende findet. Szenarienspiele gehören zum Alltag aller politischen Planer. Aber selten hat sich ein Szenario derart dem Zugriff verweigert wie Putins Invasion der Ukraine.