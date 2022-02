Ukraine-Konflikt

Russland plant nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken, durch einen Vorwand einen Grund für den Einmarsch in die Ukraine zu schaffen. "Dies könnte ein gewaltsames Ereignis sein, das Russland gegen die Ukraine vorbringen wird, oder eine unerhörte Anschuldigung, die Russland gegen die ukrainische Regierung erheben wird", sagte Blinken vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Möglich seien etwa ein vermeintlicher Terroranschlag in Russland, die "erfundene Entdeckung eines Massengrabes" und Vorwürfe eines Völkermordes oder ein vorgetäuschter oder echter Angriff mit Chemiewaffen. Gerade das angebliche Unterdrücken oder gewaltsame Vorgehen gegen Russen oder Menschen russischer Herkunft und Sprache in der Ostukraine könne als Kriegsvorwand dienen, hieß es aus den USA.

Laut Blinken erwarteten die USA danach die offizielle russische Entscheidung, russische Bürger oder jene russischer Herkunft in der Ukraine schützen zu müssen und mit einem Angriff zu beginnen. "Russische Raketen und Bomben werden über der Ukraine abgeworfen", sagte Blinken. Die Kommunikation im ganzen Land würde gestört und Cyber-Angriffe sollten wichtige Institutionen in der Ukraine lahmlegen. Am Boden würden Panzer und Soldaten im Land vorrücken - auch auf die Hauptstadt Kiew.

Russland wiederum schickte Dokumente an den UN-Sicherheitsrat, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Darin ist unter anderem die Rede von einem "Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass, Angriffe auf russische diplomatische Einrichtungen, Bombardierungen in der Region Rostow am Don, Morde und andere Gewaltakte gegen Journalisten." Auch gab Moskau an, es habe nicht gekennzeichnete Massengräber mit Überresten von mindestens 295 Zivilisten gefunden.

Deutschland, Frankreich und weitere europäische Staaten drohten Russland im Falle einer militärischen Aggression gegen die Ukraine erneut mit schwerwiegenden Konsequenzen. Das würde "massive Folgen haben und beispiellose Kosten nach sich ziehen", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Länder zusammen mit Estland, Norwegen, Albanien und der EU-Delegation bei den Vereinten Nationen nach der UN-Sicherheitsratssitzung.

"Ich denke, wir haben genug darüber spekuliert", sagte Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Werschinin über einen möglichen Einmarsch seines Landes in die Ukraine. Eine Invasion sei entgegen der Warnungen ausgeblieben - in Richtung der USA und ihrer westlichen Verbündeten sagte Werschinin in New York: "Mein Rat an Sie ist, sich nicht in eine unangenehme Situation zu begeben." (18.02.2022)

Blinken und Lawrow einigen sich auf Treffen

US-Außenminister Tony Blinken hat eine Einladung zu einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow angenommen. Das Treffen soll Ende kommender Woche stattfinden, sofern Russland bis dahin nicht in die Ukraine einmarschiert, teilte das US-Außenministerium mit. US-Präsident Joe Biden wird an diesem Freitag ein Gespräch über die Ukraine-Krise mit den Staats- und Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien und Großbritannien führen. Dies teilt das Büro von Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Auch die Europäische Union und die Nato seien vertreten.In einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in New York legte Blinken dar, wie ein russischer Angriffsvorwand womöglich konstruiert werden könnte. (18.02.2022)

EU-Kommission bietet Mitgliedsstaaten Hilfe bei eventuellen Evakuierungen aus der Ukraine an

Angesichts wachsender Spannungen im Ukraine-Konflikt hat die EU-Kommission den Mitgliedsländern bei möglichen Rettungsaktionen für deren Staatsbürger Hilfe angeboten. "Es gibt derzeit rund 20 000 EU-Bürger, die in der Ukraine leben, und ebenso eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe, die ihre Wurzeln in der EU hat, die Unterstützung benötigen dürften," sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas der Welt. Die EU sei auch bereit, eine bedeutende humanitäre Hilfe zu mobilisieren und beim Zivilschutz zu helfen.

Gleichzeitig warnte Schinas vor einer Flüchtlingswelle in die Europäische Union. "Es wird geschätzt, dass zwischen 20 000 und mehr als einer Million Flüchtlinge kommen könnten." Schinas betonte, dass Flüchtlinge, ebenso wie zuvor in Belarus, gegen die EU instrumentalisiert und bewusst als Druckmittel eingesetzt werden könnten. (18.02.2022)

Biden befürchtet russische Invasion in den nächsten Tagen

US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch", und nach seiner Einschätzung könne es "in den nächsten paar Tagen" dazu kommen. Es gebe auch Grund zur Annahme, dass Moskau in eine Operationen unter falscher Flagge verwickelt sei - so werden Machenschaften bezeichnet, um einen Vorwand für einen Angriff künstlich zu inszenieren.

Ähnlich hatte sich zuvor Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert: "Wir sind besorgt darüber, dass Russland versucht, einen Vorwand für einen bewaffneten Angriff auf die Ukraine zu inszenieren." In der Ukraine gebe es viele russische Geheimdienstler, die auch im Donbass aktiv seien. Und man habe Versuche gesehen, mit "Operationen unter falscher Flagge" einen Vorwand für eine Invasion der Ukraine zu schaffen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht weiter eine bedrohliche Situation an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Russland habe dort immer noch genug militärisches Potenzial für eine Invasion, sagte Scholz nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. "Das ist bedrohlich, und das bleibt auch eine bedrohliche Situation, und da darf man nicht naiv sein." Er bekräftigte die Doppelstrategie gegenüber Russland: Einerseits Androhung harter Sanktionen, andererseits Gesprächsbereitschaft.

Entgegen erheblicher Zweifel von USA und Nato bekräftigte Russland am Donnerstag den Teilabzug seiner Truppen. Nach dem Abschluss von Manövern seien Panzer des Wehrbezirks West zum Abtransport bereit gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Russland dagegen eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vor. Austin sagte nach Beratungen der Verteidigungsminister der Nato-Bündnisstaaten in Brüssel: Die Russen beteuerten zwar, dass sie einige ihrer Kräfte abzögen, nachdem Übungen abgeschlossen seien, "aber wir sehen das nicht - ganz im Gegenteil".

In den "zurückliegenden Tagen" habe Russland rund 7000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht, "und einige davon kamen erst heute an", sagte ein ranghoher Beamter des Weißen Hauses am Mittwoch. Erkenntnisse der US-Regierung zeigten inzwischen, dass Russlands Ankündigung eines Teilabzugs "falsch" sei, sagte er. (17.02.2022)

Russland weist US-Vize-Botschafter aus

Inmitten der schweren Spannungen zwischen Moskau und dem Westen in der Ukraine-Krise ist der stellvertretende US-Botschafter in Russland aus dem Land gewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, "und wir betrachten dies als einen eskalierenden Schritt und erwägen unsere Reaktion".

Vize-Botschafter Bart Gorman habe ein gültiges Visum gehabt, sich weniger als drei Jahre in Russland aufgehalten und seine Zeit dort sei noch nicht beendet gewesen, hieß es weiter. Die US-Regierung forderte Russland auf, "die grundlose Ausweisung von US-Diplomaten und Mitarbeitern zu beenden". In der aktuellen Lage sei es wichtiger denn je, dass beide Länder über das notwendige diplomatische Personal verfügen, um die Kommunikation zwischen den Regierungen zu erleichtern.

Das russische Außenministerium bestätigte am Abend die Ausweisung. In einer Erklärung des russischen Außenministeriums hieß es am Donnerstag, dass die Entscheidung, Gormans auszuweisen, eine Reaktion auf die amerikanische Ausweisung des stellvertretenden russischen Missionschefs in den Vereinigten Staaten sei.

Das US-Außenministerium bestätigte auf Nachfrage, Gorman habe seinen Posten bereits in der vergangenen Woche verlassen. Eine Erklärung, warum dies erst nun, mit einigen Tagen Verzögerung, öffentlich wurde, nannte das Ministerium nicht.

Zwischen den USA und Russland gibt es seit längerem Streit über diplomatisches Personal. Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, beklagte vor einigen Wochen, 27 russische Diplomaten hätten mit ihren Familien Ende Januar aus den USA ausreisen müssen. 28 weitere müssten die USA bis Ende Juni verlassen. Bei Facebook kündigte Antonow Ende Januar eine Reaktion Moskaus an, ließ damals aber offen, welche Schritte Russland unternehmen würde.

Das russische Außenministerium wies den USA die Schuld zu. Alle Versuche, das Problem zu lösen, seien abgelehnt worden. Die US-Regierung verstehe "die Normalisierung der bilateralen Beziehungen als eine Einbahnstraße", hieß es in der Mitteilung.

Erst im April 2021 hatten die USA als Vergeltung für Moskau zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in US-Wahlen zehn russische Diplomaten ausgewiesen und neue Sanktionen verhängt. Russland reagierte mit der Ausweisung von zehn US-Diplomaten und mit Sanktionen gegen die USA. Darüber hinaus erließ die Regierung in Moskau eine Einreisesperre für hochrangige US-Regierungsvertreter. (17.02.2022)