Ein weiterer Austausch von Gefangenen ist das einzige greifbare Ergebnis der Verhandlungen zwischen Moskau, Kiew und Washington. Jetzt reisen die Amerikaner zu Putin.

Trotz des zuvor verbreiteten Optimismus sind die Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und Russland am Mittwoch nach nicht einmal zwei Stunden beendet worden, ohne greifbares Ergebnis in Richtung eines Waffenstillstandes oder Kriegsendes. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen noch davon ausgegangen, dass die Gespräche in Abu Dhabi bis zum Abend dauern würden.