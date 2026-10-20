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UkraineSelenskij zu Krisentreffen in Oslo

Lesezeit: 3 Min.

„Die schwierigste Situation seit Beginn dieses Krieges“: Wolodimir Selenskij nach seiner Landung am Flughafen von Oslo am Dienstag.
„Die schwierigste Situation seit Beginn dieses Krieges“: Wolodimir Selenskij nach seiner Landung am Flughafen von Oslo am Dienstag.
Foto: Stian Lysberg Solum/Reuters

Der ukrainische Präsident trifft US-Unterhändler in Norwegen, während Russland sein Land mit tödlichen Angriffen überzieht. Doch die Geschäfte mit Putin interessieren US-Präsident Trump offenbar mehr.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Vor dem Hintergrund einer Krise zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und US-Präsident Donald Trump soll ein Treffen Selenskijs in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff möglicherweise einen Neustart in den festgefahrenen Beziehungen bringen. Selenskij traf am Dienstag in Oslo zunächst Norwegens König Haakon und besuchte das norwegische Parlament, bevor er Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb sprechen sollte.

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