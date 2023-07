Krieg gegen die Ukraine:Putin droht mit Streubomben-Einsatz

Wolodimir Selenskij am Samstag in Kiew, wo er Südkoreas Präsident empfing.

Von Matthias Kolb

Der russische Präsident Wladimir Putin hat deutlich gemacht, dass seine Armee Streubomben einsetzen werde, falls die Ukraine diese von den USA gelieferte Munition gegen Russland verwenden sollte. "Ich möchte sagen, dass Russland ausreichende Reserven verschiedener Arten an Streumunition hat", sagte Putin in einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag dem Staatsfernsehen. Der Kremlchef sagte demnach, dass Russland die international geächtete Munition nicht einsetzen wolle. "Aber natürlich, wenn sie gegen uns eingesetzt wird, dann behalten wir uns das Recht zu deckungsgleichen Handlungen vor." Zuvor hatte sich auch Verteidigungsminister Sergej Schojgu ähnlich geäußert.

Menschenrechtler werfen sowohl den russischen als auch den ukrainischen Streitkräften vor, bereits Streubomben eingesetzt zu haben. Dagegen gibt Putin an, Russland habe sie bisher nicht verwendet. Er warf den USA vor, die umstrittene Streumunition bereitzustellen, weil der Westen die Ukraine nicht mehr mit ausreichend herkömmlichen Mitteln versorgen könne. Die Ukraine hat den USA schriftlich zugesichert, die Munition nur in besonderen Fällen einzusetzen und genau darüber Buch zu führen.

Selenskij drängt auf weitere Unterstützung durch das Ausland

Unterdessen hat Präsident Wolodimir Selenskij erneut betont, dass der Zeitpunkt des Endes des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Ausmaß der internationalen Hilfe abhänge. Man tue alles, "um sicherzustellen, dass diese Unterstützung maximal intensiv und maximal gehaltvoll ist", sagte er in einer Videobotschaft und dankte den Partnern für die Unterstützung. Auf dem Nato-Gipfel in Vilnius hatten etwa Deutschland und Frankreich angekündigt, weitere Panzer und Marschflugkörper zu liefern.

Am Samstag empfing Selenskij Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol zu dessen erstem Amtsbesuch in Kiew. Sein Land setze auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Seoul, etwa beim Bau neuer Energieanlagen, Bahngleise und Transportwege, so Selenskij. Südkorea leistet bisher humanitäre und finanzielle Hilfe.

Unterdessen hat die Ukraine russische Vorwürfe zurückgewiesen, Mordanschläge auf zwei Medienvertreterinnen in Moskau geplant zu haben. Für Kiew spielten die Chefredakteurin des Staatsfernsehsenders RT, Margarita Simonjan, und die Moderatorin Xenia Sobtschak keine Rolle, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB gab an, einen Mordanschlag auf die Frauen verhindert und sieben Verdächtige festgenommen zu haben.

Auf Telegram teilt das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Ukraine mit neun Luft- und Unterwasserdrohnen versucht habe, Objekte auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim nahe der Stadt Sewastopol anzugreifen. Die Drohnen seien zerstört worden. Sewastopol ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.