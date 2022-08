Von Christoph Koopmann, München

Russlands Truppen haben große Probleme. Was sich Präsident Wladimir Putin vor sechs Monaten als Blitzkrieg vorgestellt hatte, ist längst ein zermürbender Stellungskrieg geworden. Hier kommen die Invasoren mal ein paar Kilometer voran, dort schlagen die Verteidiger sie mal ein paar Kilometer zurück. In den vergangenen Wochen und Monaten ist erstens offensichtlich geworden, dass sich die Ukrainer unerwartet heftig wehren. Zweitens hat Russlands Militär offenbar große Schwierigkeiten in Sachen Taktik, Ausrüstung und Logistik. Und das Pentagon schätzte Anfang August, 70 000 bis 80 000 russische Soldaten seien im Krieg bislang verwundet oder getötet worden. Das deckt sich mit Erkenntnissen anderer westlicher Staaten. Es verdichten sich also die Hinweise, dass Putin noch ein weiteres Problem hat: Ihm scheinen die Soldaten auszugehen.