Der Tag beginnt damit, dass Wolodimir Selenskij und Olaf Scholz zusammenstehen. Nicht in dem übertragenen Sinne, der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in keiner Rede fehlen darf, sondern tatsächlich. Präsident und Kanzler stecken die Köpfe zusammen. In einer Halle auf dem weitläufigen Messegelände im Berliner Westen empfangen sie vor einer blauen Wand gemeinsam die hochrangigsten der 2000 Teilnehmer der Wiederaufbaukonferenz.

Was so abläuft, dass ein dienstbarer Geist zum Beispiel sicherheitshalber „Moldova“ ruft, nachdem die Limousine mit Ministerpräsident Dorin Recean vorgefahren ist, der Gast dann zweimal per Handschlag begrüßt und nach einem Lächeln für die Kameras von Selenskij mit einem „See you“ in den Konferenzsaal verabschiedet wird. Woraufhin Präsident und Kanzler einen angeregten Plausch fortsetzen und Selenskij zwischendurch einen Witz macht. Jedenfalls bringt er Scholz zum Lachen. Und wenn sonst nichts bliebe von diesem Tag, dann doch wenigstens dieses Bild zweier Männer, die aller Welt zeigen wollen, dass sie miteinander können.

Am Ende ist das vielleicht wichtiger als die Zahlen, denn es soll ja ausdrücklich keine Geberkonferenz sein, deren Erfolg sich daran messen ließe, wie viel Geld zusammen gekommen ist. Für Selenskij beginnt so eine Woche der Hochdiplomatie, die von Berlin und der Wiederaufbautagung über den G-7-Gipfel in Apulien bis zur Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock in der Schweiz führt. Es ist keine Woche, die das Blatt wenden kann, aber wenn es gut läuft für Selenskij dann doch eine, die zeigt, dass die Ukraine sich auf ihre westlichen Unterstützer verlassen kann und der internationale Druck auf Russland wächst.

Wobei vor allem in Berlin die Schwierigkeit auf der Hand liegt. Während das Töten in der Ukraine Tag für Tag weitergeht, Russland mit Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern und Bomben die Menschen terrorisiert und die Energie-Infrastruktur zerstört, soll es um Wiederaufbau gehen. Einerseits, weil mit der Reparatur nicht gewartet werden kann bis nach dem Krieg. Zum anderen, um eine Botschaft an den Gewaltherrscher im Kreml zu senden. Scholz spricht in seiner Eröffnungsrede von „Stärke“ und „Prinzipienfestigkeit“ als Voraussetzungen dafür, dass Putin erkenne: „Es wird keinen militärischen Sieg und keinen Diktatfrieden geben. Er muss seinen brutalen Feldzug beenden und Truppen zurückziehen.“

Wenn Scholz noch einmal die 28 Milliarden Euro erwähnt, die Deutschland seit dem russischen Überfall an militärischer Unterstützung geleistet und zugesagt habe und davon, „dass die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine nie so eng und so vertraut wie heute“ waren, dann richtet sich das natürlich auch an die Kritiker im eigenen Land und in der eigenen Koalition. Scholz möchte nicht als Getriebener gesehen werden, sondern als Antreiber. „Was die ukrainische Armee aktuell am dringendsten braucht, sind Munition und Waffen, vor allem zur Luftverteidigung“, sagt er.

„Der Schlüssel für alles ist die Luftverteidigung“, sagt Selenskij

Das ist auch die Mission, in der Selenskij unterwegs ist. In seiner Begrüßungsrede dankt er „Olaf“, dankt er Deutschland, spricht er vom ungebrochenen Widerstandswillen der Ukrainer und davon, dass sie für die „Menschlichkeit in der Welt“ kämpfen. „Zwei Jahre lang haben die Ukrainer bewiesen, dass sie in der Lage sind, standzuhalten“, sagt er. Selenskij verweist auf die Erfolge im Schwarzen Meer, wo sich die Ukraine Schifffahrtsrouten freigekämpft hat, und darauf, dass sein Land in der Lage sei, russische Flugzeuge vom Himmel zu holen.

Dann aber kommt er zum Punkt: „Der Schlüssel für alles ist die Luftverteidigung.“ Die Ukraine sei dankbar für das, was Deutschland geliefert habe, das hocheffektive Luftverteidigungssystem Iris-T etwa. Aber er macht auch klar, dass viel mehr nötig ist. Insgesamt sieben Patriot-Systeme würden gebraucht, um die städtischen Zentren der Ukraine zu schützen und den Ukrainern ein „normales Leben zu ermöglichen“. Dabei geht es ihm vor allem auch um die Lebensadern der Ukraine, die Putin zu zerstören trachtet, also die Energieversorgung. Mit dieser Waffe versuche er, die Ukraine „auf die Knie zu zwingen“, sagt Selenskij.

„Der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss“, sagt Scholz

Der Bundeskanzler münzt das um auf die Konferenz in Berlin. „Der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss“, sagt er. Etwas später, während einer Pressekonferenz mit Scholz, zitiert Selenskij aus der neuesten Statistik des Schreckens. Allein in den vergangenen 24 Stunden habe Russland 135 Gleitbomben eingesetzt, jede von ihnen mit einer Tonne Gewicht. „Sie verstehen, dass wir dagegen Luftabwehrsysteme brauchen“, sagt er. Darüber habe er auch mit „Olaf“ gesprochen. Konkreter will er nicht werden. Über manche Dinge spreche man, bevor sie entschieden seien, lieber leise.

Womöglich kommt also doch noch Bewegung in die deutsche Initiative, bei anderen westlichen Staaten dafür zu werben, wie die Bundesregierung zusätzliche Luftverteidigung zu liefern. Italiens Außenminister Antonio Tajani etwa, dessen Land den G-7-Gipfel ausrichtet, hat ein neues Unterstützungspaket mit nach Berlin gebracht, das immerhin „auch etwas zur Luftverteidigung“ enthalten soll. Und nach Berlin war Selenskij ja aus Frankreich gekommen, wo er an den Feiern zur Landung der Alliierten in der Ukraine teilgenommen hatte.

Dabei hatte er nicht nur die Ermutigung eines Veteranen entgegengenommen, der ihm die Hand küsste und ihn einen „Retter der Menschen“ nannte. Er führte auch bilaterale Gespräche mit Präsident Emmanuel Macron, der ihm wie die Niederlande Kampfjets in Aussicht stellte. Und der vielleicht nach den Olympischen Spielen auch noch Luftverteidigungssysteme entbehren kann. Vor allem aber traf er US-Präsident Joe Biden. Der richtet in vier Wochen den Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der Nato aus – von wo sicher auch noch einmal ein starkes Signal zur Unterstützung der Ukraine ausgehen soll. Kein Land verfügt über mehr Patriots als die USA, 61 Systeme haben die Amerikaner in ihren Beständen.

Doch vieles davon kommt zu spät. Russlands Luftwaffe zerlegt seit März systematisch Kraftwerke, Umspannwerke, das Stromnetz der Ukraine. Mehr als neun Gigawatt an Leistung hat sein Land in den vergangenen Monaten verloren, rechnet Selenskij vor. Im vergangenen Winter habe die Ukraine 18 Gigawatt gebraucht, um über die Runden zu kommen. „Zahlen sagen nicht viel aus“, sagt Selenskij, deswegen kommt er mit einem Vergleich: Berlin brauche zwei Gigawatt.

Ohne Stromversorgung könnten sich viele Menschen zur Flucht gezwungen sehen

„Wir haben null Kilowatt“, wird der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, später auf einem der Panels klagen – und auf die Folgen verweisen. „Im Winter haben wir minus 20 Grad“, ruft er. Wenn dann der Strom wegbleibt, dann friert auch die Wasser- und die Wärmeversorgung ein. Ohne Luftverteidigung ist alles nichts, weil ohne Stromversorgung alles nichts ist in der Ukraine. Und ohne Stromversorgung auch kein Wiederaufbau. Vielmehr könnten viele Menschen, die noch in ihrer Heimat ausharren, sich dann auch zur Flucht gezwungen sehen. Es ist einer der Momente, in denen in den Messehallen das Dilemma greifbar wird, mit dem es Europa, der Westen zu tun hat.

Dennoch sei klug, betont Scholz, schon jetzt die „gigantische Aufgabe“ des Wiederaufbaus anzugehen. Der Frieden, er soll wenigstens in Umrissen erkennbar werden, obwohl Scholz die Erwartungen an die große Konferenz in der Schweiz vorsorglich dämpft. „Das sind noch keine Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Dafür müsste Putin erkennen lassen, dass er bereit ist, seinen brutalen Feldzug zu beenden und Truppen zurückzuziehen“, sagt Scholz. Doch vielleicht könne „ein Weg aufgezeigt werden, wie ein Einstieg in einen Prozess gelingen könnte, bei dem eines Tages auch Russland mit am Tisch sitzt“. Um zu erklären, wie er das meint, bedient sich Scholz einer ungewöhnlich blumigen Sprache. Die Schweizer Konferenz nennt er eine „Pflanze, die wir jetzt gießen, wo wir hoffen, dass möglichst viele dabei helfen, dass das ein gut sich entwickelnder Garten wird, der dann die Möglichkeit für eine friedliche Entwicklung schafft“.

Die Hoffnung auf Frieden soll das große Thema dieses Tages sein, und sie ist auch das große Thema der Rede, die Selenskij am Nachmittag an das „liebe deutsche Volk“ richtet. Zusammen mit Scholz und auch begleitet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der ukrainische Präsident in den Bundestag gekommen. Wenige Wochen nach dem russischen Überfall hatte Selenskij schon einmal zu den deutschen Abgeordneten gesprochen. Damals war er per Video aus Kiew zugeschaltet gewesen und hatte in einer dramatischen Ansprache von Olaf Scholz mehr und schnellere Waffenhilfe gefordert. „Geben Sie Deutschland die Führung, die es verdient und auf die Ihre Nachfahren nur stolz sein können“, hatte er gebeten. Diesmal sagt Selenskij nichts, was als Kritik am Kanzler oder als Druck aufgefasst werden könnte. Man kennt sich mittlerweile, und Selenskij ist klar, dass das eher kontraproduktiv wäre. „Ich danke dir, Deutschland“, sagt der Präsident stattdessen.

Detailansicht öffnen Selenskij spricht vor dem Bundestag, die Reihen der AfD sind fast leer. (Foto: Lisi Niesner/REUTERS)

Selenskij ist nicht entgangen, dass die kostspielige Hilfe für die Ukraine nicht nur Unterstützer hat. Und wenn es ihm nicht klar wäre, könnte er es an den leeren Plätzen am rechten Rand im Parlament erkennen. Fast alle AfD-Abgeordnete fehlen, ebenso wie Sahra Wagenknecht auf der anderen, der linken Seite. In der Pressekonferenz hatte Selenskij gesagt, deutsche Wahlergebnisse wolle er nicht kommentieren, aber wenn russische Propaganda verfange, dann bekümmere ihn das schon. Im Bundestag ist ihm nun daran gelegen, ein europäisches Wir-Gefühl zu vermitteln. „Europa soll ein Kontinent ohne Krieg sein“, sagt er, „ein glückliches Haus für unsere Kinder.“ Die Ukraine wolle den Krieg nicht „vererben“ an künftige Generationen, sie wolle ihn beenden nicht nur im eigenen, sondern im Interesse ganz Europas.

Es ist dann, als wende sich der Präsident an jene, die fehlen im Plenarsaal, die der Ukraine mehr oder weniger offen empfehlen, sich dem Aggressor Putin zu ergeben. „Das geteilte Europa war niemals friedlich. Das geteilte Deutschland war niemals glücklich“, ruft er. So müsse doch jeder verstehen, dass die Ukraine sich nicht teilen lassen wolle. Kein Land solle „verurteilt werden dazu, dass Stacheldraht seinen Körper durchtrennt“. Russland müsse „bezahlen“ für alle Schäden, die es angerichtet habe, die Zeit für Kompromisse sei vorbei. „Wenn Ruinen bleiben, kommt der Krieg zurück“, warnt Selenskij. Immer wieder wird die Rede von Applaus unterbrochen. Gegen Ende seiner Rede kommt er auf die deutsche Militärhilfe zu sprechen. Deutsche Patriot-Abwehrraketen hätten Tausende Leben gerettet, lobt er. „Ich danke jedem und jeder persönlich, der und die hier ist“, sagt Selenskij. Jetzt ist er es, der klatscht.