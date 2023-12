Ukraine-Krieg:Kurzes Aufatmen in Kiew

Kurzes Aufatmen in Kiew

Der Ukraine gelingt ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte und sie nutzt wohl US-"Patriot"-Raketen, um Flugzeuge und Hubschrauber abzuschießen. Doch im Osten des Landes greifen die Russen weiter an.

Von Florian Hassel, Belgrad

Mit einem Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte hat die ukrainische Luftwaffe im Hafen Feodossija auf der besetzten Krim das Landungsschiff Nowotscherkassk zerstört oder mindestens schwer beschädigt. Videoaufnahmen lokaler Einwohner zeigten kurz vor drei Uhr morgens am 26. Dezember eine gewaltige Explosion im Hafen, gefolgt von einer zweiten Explosion. "Dem Flaggschiff der russischen Scharzmeerflotte, dem Raketenkreuzer Moskwa (im April 2022 versenkt, Anm.d.Red.) folgt das große Landungsschiff Nowotscherkassk", freute sich der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, General Mykola Oleschtschuk. "Die Flotte in Russland wird kleiner und kleiner! Dank an die Luftwaffenpiloten und alle Beteiligten!"