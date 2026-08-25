Zum Hauptinhalt springen

Russlands AngriffskriegJetzt sind ukrainische Baumärkte und Postfilialen unter Beschuss

Lesezeit: 3 Min.

Ein ukrainischer Feuerwehrmann an einem Lebensmittellager, das Anfang August von einer russischen Rakete zerstört wurde.
Ein ukrainischer Feuerwehrmann an einem Lebensmittellager, das Anfang August von einer russischen Rakete zerstört wurde. Stringer/REUTERS

Russland greift mehr denn je Supermärkte, Häfen und andere strategische Ziele an. Die Ukraine kann sich nur schwer wehren, ihr fehlen die nötigen Abwehrraketen.

Von Florian Hassel, Belgrad

SZ bei Google bevorzugen

Es ist nicht so, dass die ukrainischen Streitkräfte keine Erfolge verzeichnen können. Allein am Montag griffen etwa die Soldaten der Spezialtruppe „Unbemannte Systeme“ 66 Ziele in Russland an, so deren Kommandeur Robert Browdi. Die Ukrainer treffen nachweislich nicht nur Öltanks und Raffinerien, sondern auch die Online-Liefergiganten Wildberries und Ozon, das Raketenproduktionszentrum Progress in Samara oder das zur Raketenindustrie gehörende Kamenskij-Kombinat in der Region Rostow.

Zur SZ-Startseite

Bestechungsskandale
:Die Reformen in der Ukraine kommen nicht vom Fleck

Eigentlich lautet die Verabredung: Die EU zahlt nur dann weitere Milliardenhilfen, wenn die Ukraine die Korruption bekämpft. Doch Kiew zeigt wenig Interesse, das Versprechen einzulösen.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite