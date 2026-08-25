Russland greift mehr denn je Supermärkte, Häfen und andere strategische Ziele an. Die Ukraine kann sich nur schwer wehren, ihr fehlen die nötigen Abwehrraketen.

Es ist nicht so, dass die ukrainischen Streitkräfte keine Erfolge verzeichnen können. Allein am Montag griffen etwa die Soldaten der Spezialtruppe „Unbemannte Systeme“ 66 Ziele in Russland an, so deren Kommandeur Robert Browdi. Die Ukrainer treffen nachweislich nicht nur Öltanks und Raffinerien, sondern auch die Online-Liefergiganten Wildberries und Ozon, das Raketenproduktionszentrum Progress in Samara oder das zur Raketenindustrie gehörende Kamenskij-Kombinat in der Region Rostow.