Ukrainische Soldaten mit einem "Grad"-Raketenwerfer in dieser Woche in der Nähe von Bachmut.

Von Nicolas Freund

Obwohl die ukrainische Gegenoffensive bisher noch keinen großen Erfolg hatte, zeigen mehrere Meldungen von der Front, wie die russischen Besatzer in der Ukraine immer stärker unter Druck geraten. So soll es der ukrainischen Armee in der Nähe der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut gelungen sein, mehrere erhöhte Positionen zurückzuerobern, was ihnen strategische Vorteile in der Region verschafft. Möglicherweise ist nun auch mindestens eine der Straßen in die von russischen Truppen besetzte Stadt direktem Feuer der ukrainischen Streitkräfte ausgesetzt. Die russischen Einheiten haben den langsamen, aber stetigen ukrainischen Gegenangriffen an diesem Teil der Front bisher anscheinend wenig entgegenzusetzen. Die kleinen Vorstöße der ukrainischen Einheiten, die oft nur aus wenigen Dutzend Soldaten bestehen, werden wohl vor allem mit Artilleriefeuer beantwortet. Nachdem die Wagner-Söldner und andere russische Einheiten aus der Region abgezogen wurden, ist unklar, wie stark die russische Verteidigung bei Bachmut überhaupt noch ist.

Die Stadt ist vermutlich aber gar nicht im Fokus der ukrainischen Gegenoffensive. Bachmut hat vor allem symbolischen, aber kaum strategischen Wert. Die anhaltenden Angriffe dort dienen wahrscheinlich vor allem dem Zweck, russische Kräfte zu binden. Das größte Ziel der Gegenoffensive ist, nach allem, was bekannt ist, noch immer ein Durchbruch im Süden in Richtung des Asowschen Meers, um das von Russland besetzte Gebiet zu teilen. Ein Großteil der ukrainischen Gegenangriffe findet deshalb derzeit an diesem südlichen Teil der Front statt.

Der russische General kritisierte die Armeeführung

Und gerade dort scheint es für die russische Armee nicht gut zu laufen. Das behauptete zumindest der russische General Iwan Popow, als er die russische Militärführung offen für ihre Strategie kritisierte. Er soll sich dafür eingesetzt haben, ausgelaugte Truppen von der Front abzuziehen und durch frische zu ersetzen. Anscheinend fehlt es in der russischen Armee derzeit aber an Kapazitäten für solche Rotationen. Außerdem soll Popow kritisiert haben, dass die russischen Streitkräfte der ukrainischen Artillerie wenig entgegenzusetzen hätten. Gemeint sind damit wahrscheinlich vor allem Angriffe mit den Himars-Raketenwerfern. Es fehle an System zur Aufklärung und Bekämpfung der gegnerischen Artillerie.

Detailansicht öffnen Der entlassene russische General Iwan Popow. (Foto: Russisches Verteidigungsministerium/Reuters)

Wie nun bekannt wurde, ist der General wegen dieser Kritik von seinem Posten entlassen worden. In einer Sprachnachricht, deren Authentizität nicht geklärt ist, soll er gesagt haben, die Militärführung habe anscheinend eine Bedrohung in ihm gesehen und habe ihn deshalb loswerden wollen. Er habe aber kein Recht gehabt, darüber zu lügen, was an der Front passiere. "Die ukrainische Armee konnte unsere Reihen an der Front nicht durchbrechen", ist in der Nachricht zu hören. "Aber unser Oberbefehlshaber fiel uns in den Rücken und enthauptete die Armee im schwierigsten und intensivsten Moment brutal." Es ist unklar, ob er damit seine Entlassung, die anscheinend fehlende Ausrüstung oder beides meint.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu teilte unterdessen am Mittwoch über die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass angebliche Zahlen zu ukrainischen Verlusten seit Beginn der Gegenoffensive mit. So sollen alleine seit dem 4. Juni 1244 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Armee zerstört worden sein. Obwohl die ukrainischen Streitkräfte bei ihren Angriffen Verluste erlitten, sind diese durch keine weitere Quelle gedeckten Zahlen wahrscheinlich stark übertrieben. Auch solche offensichtlichen und etwas verzweifelt wirkenden Propaganda-Meldungen können als Hinweis auf große Probleme innerhalb der russischen Armee verstanden werden.