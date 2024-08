Ukraine-Krieg :Deutsche Panzer in Russland?

Am Ende erklärte sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Absprache mit US-Präsident Joe Biden in einer historischen Entscheidung bereit, Leopard-Kampfpanzer und Marder-Schützenpanzer zu liefern. Da nun bei der überraschenden ukrainischen Offensive auf russischem Gebiet in der Region Kursk Videoaufnahmen zufolge auch Marder-Schützenpanzer zum Einsatz gekommen sein sollen, stellt sich die Frage, ob das im Einklang mit den Absprachen zu den Lieferungen wäre. Bisher wurden insgesamt 18 Leopard-2-Kampfpanzer, 58 Leopard-1-Kampfpanzer und 120 Marder-Schützenpanzer geliefert. Das Bundespresseamt erklärt auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung: „Wir haben zu dem Sachverhalt widersprüchliche Berichte zur Kenntnis genommen.“ Man habe keine eigenen Erkenntnisse dazu.

Unterschiedliche Reaktionen aus der Kanzlerpartei SPD

Bisher gab es nur eine öffentlich gemachte Erlaubnis, mit von Deutschland gelieferten Waffen Ziele in Russland angreifen zu dürfen, als von dort aus die in Grenznähe gelegene ukrainische Großstadt Charkiw unter Beschuss genommen wurde. Am 31. Mai teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit, gemeinsam mit den Verbündeten sei die Bundesregierung der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen diese Angriffe zu wehren. „Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmungen mit ihren international rechtlichen Verpflichtungen einsetzen; auch die von uns gelieferten.“

Damals ging es um eine Verteidigung, nicht einen aktiven Angriff. Entsprechend gehen nun die Meinungen auseinander, auch in der Kanzlerpartei. So sagte der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner der SZ: „Nach meiner Einschätzung ist es so, dass die Regelung zur Verteidigung von Charkiw im Grenzgebiet eine Ausnahmesituation war.“ Damit sei nicht verbunden eine generelle Änderung, was den Einsatz von Deutschland gelieferter Waffen betreffe. Es müsse nun vielmehr alles unternommen werden, um diesen Krieg zu beenden. Die Vorstöße verlängerten den Krieg nur. „Ein Einsatz in Russland ist auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte schwierig.“

Der SPD-Haushalts- und Verteidigungsexperte Andreas Schwarz, der ein engagierter Unterstützer der Ukraine ist, betont hingegen, Deutschland beteilige sich auf Grundlage des Völkerrechts an den Militärhilfen. „Dieses Recht ermögliche den Einsatz zur Selbstverteidigung der Ukraine. Abgegebene Waffen sind mit Übergabe ukrainische Waffen, so sieht es das Völkerrecht.“ Es sei zu hinterfragen, „ob wir uns einen Gefallen tun, immer wieder zusätzliche rote Linien aufzuzeigen, die den ungleichen Kampf für die Ukraine unnötig erschweren und behindern.“ Wenn diese Waffen auf russischem Gebiet gegen Militäreinrichtungen und Militärlogistik eingesetzt werden, und strategisch nötige Entlastungsangriffe ermöglichen, „dann liegt das in der Verantwortung des ukrainischen Oberkommandos und ist somit völkerrechtlich nicht zu beanstanden“, betont Schwarz.

Die ersten russischen Reaktionen kamen nicht aus Moskau, sondern von der annektierten Halbinsel Krim. Der dortige Abgeordnete Iwan Schonus sagte der Nachrichtenagentur Ria, dass russische Soldaten bereits im Großen Vaterländischen Krieg, so wird der Zweite Weltkrieg in Russland bezeichnet, Faschisten aus dem Kursker Gebiet gejagt hätten. „Sie werden es auch jetzt wieder tun“, sagt er: „Schade, dass man in Deutschland keine historischen Lehren gezogen hat.“ Die politische Führung in Moskau hielt sich dagegen zunächst zurück. Dass Kremlchef Wladimir Putin über den Angriff der ukrainischen Truppen weit in russisches Gebiet hinein verärgert ist, hatte sich allerdings schnell gezeigt, als er Generalstabschef Walerij Gerassimow die militärische Lage rechtfertigen ließ.

Putin hatte bereits im Juni Berlin vor Waffenlieferungen gewarnt, mit denen die Ukraine russisches Gebiet attackieren könnte. Dies würde die deutsch-russischen Beziehungen zerstören. Erbeutete deutsche Panzer eignen sich jedoch besonders gut, um sie als Kriegstrophäen zu präsentieren. Im Frühjahr zeigte Moskau im Park Pobedy, dem Siegespark, im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung bereits einen Leopard – und einen Marder.