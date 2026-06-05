Nach der Initiative des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für direkte Friedensgespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin wollen sich in den nächsten Tagen führende europäische Politiker mit ihm treffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro, es gebe eine enge Abstimmung zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland. In einigen Tagen werde man sich mit Selenskyj sehen. Angesichts stockender US-Vermittlungsbemühungen bot Selenskij dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche an. Er schlage ein Treffen in einem Drittstaat vor, um „Schlüsselfragen“ persönlich mit dem Kremlchef zu klären, hieß es in dem vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlichten Schreiben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge ist Putin über die Botschaft informiert, habe jedoch keine Gelegenheit gehabt, sie ausführlich zu lesen. Am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg sagte Putin, er sei offen für die Friedensvorschläge von US-Präsident Donald Trump. Unterdessen haben Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht, beide Seiten entließen je 185 Soldaten. Nahe Kiew sind bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Fabrik, die Babynahrung herstellt, am Freitag nach ukrainischen Angaben vier Menschen getötet worden. Zudem wurden sieben Personen verletzt, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta ist am Freitag nahe eines Öl-Terminals eine Marinedrohne explodiert. Laut Rumäniens Verteidigungsministerium handle es sich um einen Typ, der auch im Krieg in der benachbarten Ukraine eingesetzt werde.