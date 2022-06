Krieg in der Ukraine:Putins Weg, die halbe Welt zu erpressen

Von Tomas Avenarius, Odessa

Am "Cuba-Beach" ist die Stimmung bestens. Sonnenschein, 26 Grad. Oxana und Viktoria strecken sich auf ihren Badetüchern aus, sonnen sich, im Wasser waren sie auch schon. "Ja, am Anfang hatten wir schreckliche Angst, wegen der Minen", sagt die 53-jährige Oxana. "Aber die Soldaten haben uns gesagt, an diesem Strandabschnitt sei es ungefährlich. Also haben wir es riskiert."