Auch in Dnipro schlagen am Montag Raketen ein. Die meisten treffen zivile Ziele.

Von Silke Bigalke und Cathrin Kahlweit

Die gesamte Ukraine ist am Montagmorgen Ziel zahlreicher zerstörerischer Raketenangriffe gewesen. Mehr als sechs Stunden lang beschoss die russische Armee zivile Ziele wie Wohnhäuser, Parks, Museen und Universitäten, aber auch kritische Infrastruktur wie Kraftwerke in einem Dutzend Städte, darunter in der Hauptstadt Kiew. Nach Angaben der ukrainischen Regierung starben elf Menschen, mindestens 64 wurden verletzt; Militärexperten sprachen von den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn Ende Februar. In vielen Kommunen fiel die Wasser- und Stromversorgung aus.

Die Angriffe sind die Reaktion des Kreml auf die Explosionen auf der Brücke, die das russische Festland mit der 2014 von Russland annektierten Krim verbindet. Präsident Wladimir Putin hatte sich am Montag zu einer Videokonferenz mit seinem Sicherheitsrat getroffen und sprach von "Vergeltungsschlägen". Die russischen Streitkräfte hätten "mit hochpräzisen luft-, see- und landgestützten Langstreckenwaffen massiv zugeschlagen", sagte er, und zwar gegen ukrainische Energieinfrastruktur-, Militär- und Kommunikationseinrichtungen. Von zivilen Zielen sprach Putin nicht. Sollte es weitere Versuche geben, so der Präsident, "Terroranschläge auf unserem Territorium durchzuführen", werde seine Antwort "dem Ausmaß der Bedrohung" entsprechen, die für Russland entstanden sei.

Detailansicht öffnen Löscharbeiten in Kiew nach russischen Raketeneinschlägen. (Foto: Roman Hrytsyna/AP)

Die Explosion auf der Kertsch-Brücke am Samstag nannte Putin einen "Terroranschlag". Es sei "offensichtlich", dass der ukrainische Geheimdienst dahinterstehe. Das Verteidigungsministerium in Moskau ließ später wissen, man habe mit dem flächendeckenden Beschuss, der etwa in Kiew einen beliebten Park, Museen, die Philharmonie und die Taras-Schewtschenko-Universität beschädigte, aber auch in Städten wie Dnipro, Schytomyr, Lwiw oder Slowjanks große Schäden anrichtete, das "Ziel erreicht". Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko hat unterdessen die Einrichtung einer gemeinsamen Eingreiftruppe mit Russland angekündigt. Belarus, dessen Militärstützpunkte schon bisher von der russischen Armee genutzt wurden, würde damit zur aktiven Kriegspartei.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnete die russischen Angriffe als puren "Terror". Russland habe bewusst Menschen als Ziele ausgewählt, um möglichst viel Schaden anzurichten. Die Ukraine werde mit Härte reagieren und diesen Krieg gewinnen. Außenminister Dmytro Kuleba zufolge gehe es Putin gar nicht um Rache. Der Kreml-Chef sei wegen der Verluste auf den Schlachtfeldern in der Ostukraine schlicht verzweifelt.

Über den Tag hinweg sorgten Warnungen vor weiteren Raketenangriffen für Unruhe, gleichwohl begannen überall im Land umgehend die Aufräum- und Reparaturarbeiten. Anders als zu Kriegsbeginn waren in den sozialen Medien kaum panische Reaktionen, sondern Durchhalteparolen zu lesen. Zahlreiche europäische Regierungen wie auch die USA und die Nato verurteilten die russischen Luftangriffe scharf.