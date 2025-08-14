Die Welt schaut nach Alaska, was denn Donald Trump und Wladimir Putin dort in Sachen Ukraine verhandeln, gespannt und zugleich sorgenvoll. Innerhalb der schwarz-roten Koalition hat der Gipfel im hohen Norden bei einigen die Frage aufgeworfen, ob Deutschland vielleicht zu einseitig auf eine militärische Lösung gesetzt hat. Also auf die Versuche, mithilfe von umfassenden Waffenlieferungen an die Ukraine Russland letztlich zum Rückzug zu zwingen.
Alaska-GipfelNachdenklich in der Zuschauerrolle
Hat Deutschland zu einseitig auf Waffen für Kiew gesetzt – und führt an Reden mit Putin kein Weg vorbei? Angesichts des Alaska-Gipfels gibt es auch in der schwarz-roten Koalition Überlegungen, wieder mehr Diplomatie zu wagen.
Friedrich Merz und die Europäer verbuchen ihre Telefonkonferenz mit Donald Trump als Erfolg. Beim Treffen des US-Präsidenten mit dem Kremlchef werde nichts Schlimmes beschlossen, hoffen sie nun. Allerdings bleibt ein Haken.
