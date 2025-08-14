Zum Hauptinhalt springen

Rolf Mützenich, ehemaliger Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, kritisiert schon länger, dass Europa zu wenig dazu beitrage, den Krieg in der Ukraine zu beenden. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Hat Deutschland zu einseitig auf Waffen für Kiew gesetzt – und führt an Reden mit Putin kein Weg vorbei? Angesichts des Alaska-Gipfels gibt es auch in der schwarz-roten Koalition Überlegungen, wieder mehr Diplomatie zu wagen.

Von Georg Ismar, Berlin

Die Welt schaut nach Alaska, was denn Donald Trump und Wladimir Putin dort in Sachen Ukraine verhandeln, gespannt und zugleich sorgenvoll. Innerhalb der schwarz-roten Koalition hat der Gipfel im hohen Norden bei einigen die Frage aufgeworfen, ob Deutschland vielleicht zu einseitig auf eine militärische Lösung gesetzt hat. Also auf die Versuche, mithilfe von umfassenden Waffenlieferungen an die Ukraine Russland letztlich zum Rückzug zu zwingen.

